最安値に挑戦！ Hender Scheme エンダースキーマ フィールド レザー ハット 帽子 ハット

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自己紹介欄を必ずご参照下さい。 [商品名] Hender Scheme waterproof field hat [カラー] BURGUNDY[サイズ] Mサイズ[状態] 新品※革本来の風合いを生かしているアイテムの為、色合い、風合い等が１点ごとに異なりますので予めご了承下さい。[商品説明] 正規品です。 定価：￥３０,８００－シンプルで無機質な感じですが、革の表情を上手く表現できるエンダースキーマらしいグッドデザインです。使い易くて愛着の沸くアイテムです。出品中のアイテムは全て正規品です。#タヌキさんのエンダースキーマ一覧はこちら

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