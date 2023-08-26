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適当な価格 90s ポロラルフローレン　ボーダー　サーマルカットソー　ロンT　古着　POLO Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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気になる方は事前にお知らせ下さい。(別料金での対応となります。)
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●説明
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90s POLO RALPH LAURENのボーダーカットソーになります。
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90年代頃に質の良い物を製造されたとされているMADE IN HONG KONG。
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●状態
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古着のため、多少の着用感ございますが、まだまだ着ていただけると思います。
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出品物は基本的に古着になります。
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検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。
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古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。
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あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。
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●サイズ
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他にもナイキ、アディダス、ポロ ラルフローレン、チャンピオン、ノースフェイス、パタゴニア、ステューシーなどを出品しておりますので、他の出品物も是非ご覧下さい。
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80s～90s（80's 90's）のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。
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基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに！

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商品の情報

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不定期にフォロワー様限定でワンコイン500円古着を販売させて頂きます！出品物の中から送料込み500円で不定期にて販売させて頂きますので是非フォローお願い致します。詳しくは自己紹介欄をご覧下さい。#HIROAKI古着のロンT一覧#HIROAKI古着のラルフローレン一覧ご覧いただきありがとうございます。●フォロー割フォローしていただけましたら※〜5000円→200円引き※〜10000円→400円引き※11000円〜→800円引き※2点以上の購入はさらフォロー割適用後に総額から5%お値引き致します。※購入前にコメントお願いします。※発送は小さく折り畳んでの発送となります。気になる方は事前にお知らせ下さい。(別料金での対応となります。)●説明90s POLO RALPH LAURENのボーダーカットソーになります。LINEN57% COTTON43%の良い着心地のワッフル地です。90年代頃に質の良い物を製造されたとされているMADE IN HONG KONG。メンズ、レディース共に着用して頂けると思います。●カラーグリーン/ネイビー系緑/紺●状態古着のため、多少の着用感ございますが、まだまだ着ていただけると思います。出品物は基本的に古着になります。検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。●サイズM着丈：約65cm身幅：約56cm肩幅：約51cm袖丈：約60cm多少の誤差はご了承下さい。他にもナイキ、アディダス、ポロ ラルフローレン、チャンピオン、ノースフェイス、パタゴニア、ステューシーなどを出品しておりますので、他の出品物も是非ご覧下さい。80s～90s（80's 90's）のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに！

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商品のサイズM
ブランドポロラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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21分钟前

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¥11,500 ¥9,775

(税込) 送料込み
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2df76
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