適当な価格 90s ポロラルフローレン　ボーダー　サーマルカットソー　ロンT　古着　POLO Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

不定期にフォロワー様限定でワンコイン500円古着を販売させて頂きます!

出品物の中から送料込み500円で不定期にて販売させて頂きますので是非フォローお願い致します。

詳しくは自己紹介欄をご覧下さい。

ご覧いただきありがとうございます。

●フォロー割

フォローしていただけましたら

※〜5000円→200円引き

※〜10000円→400円引き

※11000円〜→800円引き

※2点以上の購入はさらフォロー割適用後に総額から5%お値引き致します。

※購入前にコメントお願いします。

※発送は小さく折り畳んでの発送となります。

気になる方は事前にお知らせ下さい。(別料金での対応となります。)

●説明

90s POLO RALPH LAURENのボーダーカットソーになります。

LINEN57% COTTON43%の良い着心地のワッフル地です。

90年代頃に質の良い物を製造されたとされているMADE IN HONG KONG。

メンズ、レディース共に着用して頂けると思います。

●カラー

グリーン/ネイビー系

緑/紺

●状態

古着のため、多少の着用感ございますが、まだまだ着ていただけると思います。

出品物は基本的に古着になります。

検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。

古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。

あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。

●サイズ

M

着丈:約65cm

身幅:約56cm

肩幅:約51cm

袖丈:約60cm

多少の誤差はご了承下さい。

他にもナイキ、アディダス、ポロ ラルフローレン、チャンピオン、ノースフェイス、パタゴニア、ステューシーなどを出品しておりますので、他の出品物も是非ご覧下さい。

80s~90s(80's 90's)のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。

基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに!

不定期にフォロワー様限定でワンコイン500円古着を販売させて頂きます!出品物の中から送料込み500円で不定期にて販売させて頂きますので是非フォローお願い致します。詳しくは自己紹介欄をご覧下さい。#HIROAKI古着のロンT一覧#HIROAKI古着のラルフローレン一覧ご覧いただきありがとうございます。●フォロー割フォローしていただけましたら※〜5000円→200円引き※〜10000円→400円引き※11000円〜→800円引き※2点以上の購入はさらフォロー割適用後に総額から5%お値引き致します。※購入前にコメントお願いします。※発送は小さく折り畳んでの発送となります。気になる方は事前にお知らせ下さい。(別料金での対応となります。)●説明90s POLO RALPH LAURENのボーダーカットソーになります。LINEN57% COTTON43%の良い着心地のワッフル地です。90年代頃に質の良い物を製造されたとされているMADE IN HONG KONG。メンズ、レディース共に着用して頂けると思います。●カラーグリーン/ネイビー系緑/紺●状態古着のため、多少の着用感ございますが、まだまだ着ていただけると思います。出品物は基本的に古着になります。検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。●サイズM着丈:約65cm身幅:約56cm肩幅:約51cm袖丈:約60cm多少の誤差はご了承下さい。他にもナイキ、アディダス、ポロ ラルフローレン、チャンピオン、ノースフェイス、パタゴニア、ステューシーなどを出品しておりますので、他の出品物も是非ご覧下さい。80s~90s(80's 90's)のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

