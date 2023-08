商品をご覧いただきありがとうございます。他の出品商品とまとめ買いして頂くと、値引き可能です。お気軽にコメント下さいませ。

【新品】ヴェルサス/ヴェルサーチ シルバー ブルー メンズ腕時計 新品箱付き



【型番】 5606-7151

【サイズ】

縦 約41mm

横 約36mm(リューズ含まず)

厚み 約10mm

【外観の状態】

■文字盤 綺麗です。

■風防 キズがありますが視認性には問題ありません。

■裏蓋 多少キズがありますが、比較的キレイです。

■ケース ポリッシュ仕上げしましたか落としきれないキズはありますが、比較的キレイです。

■ベルト ロードマチック純正ベルト ポリッシュ仕上げしましたが、落としきれないキズはあります。

【動作確認】

現在、自動巻動作問題ないです。

曜日、日付リューズでの稼働不可

特殊洗浄 クリスタルガード済

セイコーではGS、KSに次ぐ準高級機として70年代に普及したロードマチック(LM)です。同モデルはケース形状、文字盤共に多様なバリエーションが存在した様です。その中でもこちらは、マットな濃紺の文字盤に、バランス良くドルフィン針がセットされた古臭さを感じさせないモデルです。70年代のものは、独特のデザインセンスが特徴的である一方、違和感を感じる事もありますがこちらは、デザイン・カラーリング等、現代でも充分通用するモデルかと思います。装着されているブレスも、同モデル専用のものです。

M-007

稼働品ですが、実際にご利用の際はオーバーホールをオススメします。

元々は古い商品となりますので、細かい事を気にする方や、神経質な方はご遠慮ください。

#セイコー

#腕時計

#ロードマチック

#アンティーク

#お祝い

#昇進

#博物館

#展示品

#父の日

#退職

#記念日

#冠婚葬祭

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 やや傷や汚れあり

