ご覧いただきありがとうございます。

ご購入前にプロフィールの一読をお願いいたします。

【商品名】

ビボベアフット ジオレーサー 2 メンズ

※海外からの購入となります。

【コンディション】新品未使用

※納入時より箱に痛みがある場合がありますので、予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

【サイズ】EUR42

足の実測値 26.6cmとなります。

【カラー】OBSIDIAN TEXTILE

【他サイトより引用】

より少ない素材やパーツでよりミニマルに仕上げたGeo Racer IIは軽量メッシュアッパー仕様で全体を覆っているので、非常にソフトで足への負担を軽減したフィット感はもちろん、素足で履いても皮膚への当たり感が全く無いビボベアフット軽量モデルとなります。耐久性も兼ね備えているので少し手軽にハイキングやトレッキングを楽しみたい方、軽いウォーキングやランニングであれば足の指先を使いながら楽しめるモデル。

入手困難な一足ですので、この機会に是非ご検討ください。

良いご縁がありますように★

【検索用】

