注目のブランド 【未着用】THE NORTH FACE/クライムライトジャケット その他

タウン着にも登山のレインウェアにもなるノースフェイスのクライムライトジャケットをお譲りします。

タグは外してしまいましたが、未着用です。

▼ ブランド

THE NORTH FACE(ノースフェイス)

▼ 商品名、品番

クライムライトジャケット NPW12003

▼ 色、サイズ

ピークパープル

▼ サイズ

レディース Mサイズ

※公式より

身幅52cm、着丈62cm、肩幅45cm、袖丈58cm、収納袋丈15cm、収納袋直径10cm

▼ 素材

20D GORE-TEX Micro Grid Backer(3層)(表:ナイロン100%、中間層:ePTFE、裏:ナイロン100%)

▼ 定価

33,000円(2020年発売)

▼ 状態

未着用

タグは切ってしまったためありませんが、試着以外は未着用のためご安心ください。ただし、自宅保管のタンスでの保管のため、その点はご了承ください。

#ノースフェイス #レインウェア #雨具 #登山ウェア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

タウン着にも登山のレインウェアにもなるノースフェイスのクライムライトジャケットをお譲りします。タグは外してしまいましたが、未着用です。▼ ブランドTHE NORTH FACE(ノースフェイス)▼ 商品名、品番クライムライトジャケット NPW12003▼ 色、サイズピークパープル▼ サイズレディース Mサイズ※公式より身幅52cm、着丈62cm、肩幅45cm、袖丈58cm、収納袋丈15cm、収納袋直径10cm▼ 素材20D GORE-TEX Micro Grid Backer(3層)(表:ナイロン100%、中間層:ePTFE、裏:ナイロン100%)▼ 定価33,000円(2020年発売)▼ 状態未着用タグは切ってしまったためありませんが、試着以外は未着用のためご安心ください。ただし、自宅保管のタンスでの保管のため、その点はご了承ください。#ノースフェイス #レインウェア #雨具 #登山ウェア

