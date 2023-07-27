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【楽天ランキング1位】 本振袖 振袖

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
高級　絞り　振袖フルセット　黄緑　成人式　前撮り　結婚式　振袖　完全フルセット
黒地に鮮やかな洋花が映える本振袖です。
振袖　駒刺繡　飛鶴文　暈し染め　金銀彩　mop696
裾のふき綿と比翼が付いており、おはしょりを作らずお引きずりとして婚礼衣装にも着用いただけます。
超美品　総絞り　手絞り　花模様　金駒刺繍　金彩　絶品振袖フルセット
成人式等で着用される中振袖よりも格式の高い振袖です。
七五三ぽっくり　草履　19cmくらい　高さ8cmくらい
レストランやカジュアルな和装ウエディングはもちろん、モダンレトロな晴れ着として、または舞台や踊り衣装等の他、着付けの練習用などにも最適です。
振袖　作家物　花車文　金彩　mop1790
コメントなしで即購入OKです！
振袖 辻ヶ花 桐屋 翠山工房 絞り 銀通し 紋意匠 身丈172cm 撥水加工済
どうぞよろしくお願いします。
4823　振袖　２点セット 成人式 卒業式 結婚式

袋帯 正絹 六通 仕立て上がり 振袖用 留袖用 訪問着用 NO38592
【素材】化繊
振り袖セット
【寸法】
ぷりん様 画像ご確認用です 新品 総刺繍レース 振袖
身丈約176.5cm
袋帯 合繊 六通 振袖用 両縁縫い上げ済 日本製 NO36558
裄丈約66.5cm
112y17★全通 袋帯 波に桜文★美品
袖丈約106cm
22082 振袖　緑　色無地振袖　三つ紋　希少　単品
袖幅約33.5cm
千總謹製　黒地に束ね熨斗　金通しに刺繍　振袖　着物
前幅約23.5cm
※振袖セットNo174-祝♪評価100-特別価格より5%割引実施中‼
後幅約30cm
LL　最高級　帯地 　高級草履バックセット ZB109

成人振袖フルセット 着付小物 肌着 バッグ 草履 ショール付き レンタルよりお得
着物種類···振袖
振袖　総絞り　飛鶴風景御所車花文　松竹梅　金彩　金箔　やまと誂製　mop1530

成人式　振袖　白　黒　金　銀　派手派手
カラー···ブラック
振袖フルセット　成人式　絞り
柄・デザイン···花柄

036 振袖 駒刺繍 舞花文 暈し染め　正絹　成人式　卒業式

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【振袖41】着物 振袖 正絹 袷 金駒刺繡 御所車 菊 楓 扇 組紐 単品販売

正絹振袖　新品　仮エバ　未仕立て品

専用帯654 957 二本セット●高級 正絹 振袖用 六通 袋帯

赤色地に大きな椿が描かれた振袖　着物
ご覧いただきありがとうございます。黒地に鮮やかな洋花が映える本振袖です。裾のふき綿と比翼が付いており、おはしょりを作らずお引きずりとして婚礼衣装にも着用いただけます。成人式等で着用される中振袖よりも格式の高い振袖です。レストランやカジュアルな和装ウエディングはもちろん、モダンレトロな晴れ着として、または舞台や踊り衣装等の他、着付けの練習用などにも最適です。コメントなしで即購入OKです！どうぞよろしくお願いします。【素材】化繊【寸法】身丈約176.5cm裄丈約66.5cm袖丈約106cm袖幅約33.5cm前幅約23.5cm後幅約30cm着物種類···振袖カラー···ブラック柄・デザイン···花柄

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【楽天ランキング1位】 本振袖 振袖

24分钟前

【楽天ランキング1位】 本振袖 振袖

¥38,000 ¥21,660

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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
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出品者

7ccbf879f5c

 1979

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コメント (14)

7ccbf879f5c
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オフホワイト・白地振袖 亀甲と縞模様 YK3107｜振袖ギャラリー｜振袖

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