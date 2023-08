商品を見て頂きありがとうございます。

☆9250(5/4)FDマウントのご紹介です。

※値下ご希望の方は、金額をご提示ください。

即購入もOKです。

大幅な値下げは、ご要望に添えることはできませんので

ご了承いただければ幸いです。

マウントアダプタ-をご使用をご使用になると

デジタル一眼など

デジタルミラーレス一眼カメラで撮影可能です。

<おすすめポイント>

55mmという画角が人間の目に非常に扱いやすくスナップ撮影や風景撮影等にはピッタリ

レンズのリングを操作しピントが見事にあって奇跡の1枚が撮れた時の

瞬間は、喜びや充実感もあります。

マニュアルレンズの魅力を堪能してみてはいかがでしょうか^^

普段使いにも最適なレンズです。

✿外観

通常使用によるスレキズのみで、

目立つ大きなアタリや凹みなどはございません

中古品にしては,きれいな外観です。

✿光学

カビ,クモリ,キズ,バルサム切れはございません。

中古品ですので、少しの埃はあると思っていただけると幸いです。

✿動作

◎ピントリングムラ無くスムーズに回ります。

◎絞り羽の状態も良好です。

◎ヘリコイド動作も良好。

◎絞りリング動作良好

◎絞りバネに油シミなし。

✿付属

・フロントキャップ(純正品)

・リアキャップ

✿配送

土日以外発送させて頂きます。

土日入金があった場合は、月曜日配送させて頂きます。

※きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですので、

完璧を求める方

特に神経質な方はご購入をお控え下さい。

※商品の状態確認につきましては、当方の見落としがある場合も

ございますのでご了承ください。

#CANON

#キャノン

#標準単焦点

#F1.4

#FDマウント

#55mm

#マニュアルレンズ

#玉ボケ撮影

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

