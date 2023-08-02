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【人気沸騰】 フェラガモ　ハンドバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

商品の説明

サルヴァトーレ フェラガモのハンドバッグにもなる
㊵ エルメス ピコタン PM トリヨンクレマンス ブルージーン シルバー金具
ショルダーバッグです。
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20年ほど前にフィレンツェの直営店（本店）にて購入。
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年に1〜2回の使用頻度かつ、ここ10年は
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ほとんど使っていなかったので、基本的には美品ですが、
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まったく使っていなかったわけではないので使用感はございます。
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ラグジュアリーブランドにありがちですが、
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現行のものよりも確実に素材は上質です。
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ガンチーニほど主張しすぎず、それでいて、
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フェラガモなのに人とかぶらないというのもポイントです。
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プラダのサフィアーノレザーのような傷の目立たない
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革なので、ハレの日はもちろんのこと
トリーバーチ　ペリー　スモール
日常使いでお使いいただけるかと思います。
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買った当時の純正の布袋がありますが、
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汚れなどがあるため、おまけ程度とお考えください。
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不要な方はメッセージにてお知らせください。
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サイズ
ANTEPRIMA STANDARD SQUARE LARGE
幅25cm 高さ22.3cm 奥行き9cm
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念のためプロフィールをお読みください。
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商品の情報

ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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未使用 定価96,000円 鞄職人手作りオーストリッチ ハンドバッグ ダチョウ
サルヴァトーレ フェラガモのハンドバッグにもなるショルダーバッグです。20年ほど前にフィレンツェの直営店（本店）にて購入。年に1〜2回の使用頻度かつ、ここ10年はほとんど使っていなかったので、基本的には美品ですが、まったく使っていなかったわけではないので使用感はございます。ラグジュアリーブランドにありがちですが、昔の方が素材にこだわっていたので、現行のものよりも確実に素材は上質です。ガンチーニほど主張しすぎず、それでいて、ぽってりとした留め具が適度な存在感をアピール。フェラガモなのに人とかぶらないというのもポイントです。プラダのサフィアーノレザーのような傷の目立たない革なので、ハレの日はもちろんのこと日常使いでお使いいただけるかと思います。買った当時の純正の布袋がありますが、汚れなどがあるため、おまけ程度とお考えください。不要な方はメッセージにてお知らせください。サイズ幅25cm 高さ22.3cm 奥行き9cm念のためプロフィールをお読みください。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革#卒業式#卒園式#入学式#入園式#フォーマル#セミフォーマル

商品の情報

ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【人気沸騰】 フェラガモ　ハンドバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

21分钟前

【人気沸騰】 フェラガモ　ハンドバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

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(税込) 送料込み
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dd9ef27a17

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