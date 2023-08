ご覧いただきましてありがとうございます☺️

♦︎およそ24時間以内の発送可能です✨

♦︎お値段交渉は、コメントからお願いいたします。

ご希望額をお伝えください。

多少でしたら対応させていただけるかと思います。

銀の価格は急騰中の今、

大型銀貨コインは世界的にも人気が高まっています。

医師をしておりました祖父のコレクションです。

大切にしていただける方に

お譲り出来ましたら嬉しいです✨

♦︎カプセル ケース付き

♦︎全体的に美しいコンディションです。

♦︎全世界限定僅か4000点の大変希少なものです。

材質 : シルバー999

重さ : 約155g (5オンス)

直径 : 65㎜

額面 : 2500トグログ

発行元 : モンゴル国政府

猿の部品にK24 金メッキが施された

とても美しいデザインのプルーフ銀貨です。

5オンスの重さがあり

ケースも付いていますので、

コレクションにもおすすめです。

◎紺色のケースは綺麗ですが

目立たない小傷がございます。

♦︎自宅保管にご理解の上、

どうぞよろしくお願い致します(*^^*)

【大型銀貨】モンゴル銀貨 猿図 シルバーコイン 5オンス 2004年 限定

#銀貨

#金貨

#コイン

#銀貨コレクション

#パンダ銀貨

#アンティーク

#ヴィンテージ

#記念硬貨

#記念コイン

#記念銀貨

#赤猿 お好きな方にも

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

