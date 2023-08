【最安値】 レア英国製ドクターマーチン1490有刺鉄線10ホールブーツ黒UK9 27.5cm ブーツ

即購入大丈夫です。

■商品番号

D148-32-0004

■商品名

激レア 英国製 ドクターマーチン 1490 有刺鉄線 10ホール ブーツ 黒 UK9 27.5cm Dr.Martens ブラック MADE IN ENGLAND D148

■生産国

ENGLAND

■素材

アッパー:本革

ソール:ラバー

■SIZE

表記サイズ / UK9

アウトソール全長 / 約30.1cm(爪先~踵まで)

最大幅 / 約11.0cm

高さ / 約25.0cm

参考サイズ / 27.5cm程度の通常幅の方が適応サイズです。

■商品説明

アメリカから買い付けたアイテムです。

大変希少なMADE IN ENGLAND記載入りのDr.Martens(ドクターマーチン) 1490 10ホールブーツです。

有刺鉄線柄のデザインが入ったハードな印象の一足。ほとんど出回っていないようで多くの方が初見ではないかと思います。

デザイン性の高さに加え、1990年代の英国製という点も踏まえると数あるドクターマーチンの中でも有数な希少アイテムだと思います。

トゥにスチールは入っていない作りです。

履きジワ部の剥げや傷に伴う剥げ、筋傷など使用感はありますが、ダメージはなく、靴底の減りもほとんどないのでまだまだ履いていただけます。

同様のアイテムが手に入る機会は極端に限られている希少性の高い逸品です。是非ご検討ください。

※箱はありません。また撮影時に使用しているシューキーパーは付属しません。

値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。

カラー···ブラック

シューズ丈···ロング

ブーツ型···ワーク

つま先···ラウンドトゥ

履き口···紐

素材···本革

シューズ型···プレーントゥ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 やや傷や汚れあり

