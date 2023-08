10年ぐらい前に購入したものです。

1年ほど部屋で使用しその後ケースに入れて保管しておりました。

安物のスタンドにかけていた為ネック裏の塗装が少し剥がれてしまっています。

金属パーツに錆、くすみがあります。

出品にあたりリペアショップで点検して貰いましたが異常無しとのことです。

使用した物なので細かい傷などがあると思いますので神経質な方の購入はご遠慮ください。

質問、写真の追加などお気軽にコメントください。

カラー···ブラック

シリーズ···その他

タイプ···セミアコースティックギター

ボディタイプ···セミアコースティック

検索用 ギブソン カスタム ES-335 345 355

商品の情報 ブランド ギブソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

