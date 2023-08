メゾンマルジェラ Maison Margiela クルーネックTシャツ

ナンバリングロゴ コットン Tシャツ

サイズ:S

コットンジャージー製のクルーネックのTシャツです。フロントにはナンバリングロゴが入っています。

バックには、通常のファッションブランドのラベルとは対照的なメゾン マルジェラのシグネチャーの白い4ステッチがあしらわれています。

新品未使用のタグ付きになります。

折りたたんで梱包します。

◉偽物が多く出回っております。ご注意下さい◉

確実に正規品になりますので、ご安心くださいませ。

マルジェラの正規取り扱い店で購入しました。

間違いなく正規品になりますので、ご安心下さいませ☺︎

自宅保管になりますので、お店のような完璧な状態をお求めの方、神経質な方・細かく気になさる方はご遠慮ください。

※コンビニ決済の方は購入前にコメント下さい。

24時間以内のご連絡・決済出来る方・速やかにお受け取り連絡出来る方のみ購入をお願いします。

かなり悩んでおりますので、出品を取り下げる場合がございます。ご了承下さいませ。

■注意事項

※プロフィールをお読みいただき、了承された方のみ購入お願いいたします。

※ご購入後24時間以内のご連絡・決済出来る方・速やかにお受け取り連絡出来る方のみ購入をお願いします。

※お品物を出品する際なるべく汚れがある場合は記載しておりますが、見落としがある場合もございます。

素人の為お店ではありませんので、お店の様な完璧なお品物をお求めの方、細かく気にされる方はお控え下さい。

※※お値下げはご容赦ください。

他サイトでも出品しておりますので、急な取り消しをする場合がございます。ご了承下さいませ。

よろしくお願い致します。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

