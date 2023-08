ご覧頂きありがとうございます。

✨希少✨ ジミーチュウ ヴァレンヌ ボーリングバッグ 2way ショルダーバッグ



美品 CHANEL シャネル マトラッセ デカココ チェーン ショルダーバッグ

【商品紹介】

CHANEL カンボンライン ショルダー



レスポートサック 神崎恵コラボ

◯ブランド

あはは様専用



エルベシャプリエ ショルダー ポシェット パンサー レオパード

PRIMA CLASSE

シャネル ミニマドモアゼル フリンジ付 ビジューチェーンショルダーバック



TOD'S トッズ ショルダーバッグ ホーボーバッグ ワンハンドル

プリマクラッセ

ロエベ 篭バック ノベルティ



【美品】セリーヌ 馬車金具 ボックス カーフレザー ショルダーバッグ ゴールド

◯生産国

ルイヴィトン ショルダーバッグ M91110 クリスティPM ヴェルニ



未使用級✨ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ ジョアンナ レザー 黒

イタリア製

ENOF twill mini bag ホワイト 巾着バッグ



GUCCI100周年xドラえもん50周年記念コラボショルダーバック

◯デザイン

マイケルコース ボストンバッグ



サルヴァトーレフェラガモ boxyz(ボクシィズ) ショルダーバッグ

地図柄がモチーフの

Maison Margiela ショルダーバッグ レザー革 黒

人気イタリアブランド、

極美品✨フルラ ボエム ショルダーバッグ レザーブラック

プリマクラッセの

[フルラ]チェーンハンドル トートバッグ くすみ色 大きめ 通勤 レザーバック

巾着ショルダーバッグです。

MICHAEL KORS マイケルコース ショルダー バッグ 2way MK



✨美品✨CELINE トラペーズ 2WAYバッグ

GEO MAPと呼ばれる地図柄で

美品 バーバリー ワンショルダーバッグ ノバチェック ホースロゴ シャドーホース

一目でプリマクラッセと分かるデザインが

極美品 3.1 Phillip Lim パシュリ ミニサッチェル

お洒落です。

サロンドアルファードスマイル ホリゾンタルポシェット Mサイズ



美品【PORTER】ポーター 吉田カバン リフトショルダーバック

正確には航海図がモチーフですが

レペット(Lepetto)ショルダーバッグ

セピアがかった色味が味を出し、

人気モデル/廃盤VivienneWestwood ハート/チェーンバッグ

雰囲気のあるアイテムになります。

【最高級】GUCCI グッチ ショルダーバッグ GGキャンバス 黒 ブラック



アニヤハインドマーチ スマホショルダー ポーチ

シンプルなコーディネートに

Stella McCartney★ファラベラ★チェーンウォレット

合わせるだけで

希少 ヴィンテージ? YSL イヴサンローラン キャメル 革 ハンドバッグ

素敵なスタイリングが作れ、

良品 Burberry ノバチェック ショルダーバッグ ナイロン レザー

お出掛けやご旅行にピッタリです。

【美品】プリマクラッセ イタリア製 PVC 巾着ショルダーバッグ GEO MAP



マイケルコース クラッチバッグ セカンドバッグ ポーチ MICHAELKORS

丸みのあるシルエットがかわいい

LOEWE ハンモック スモール サンドミンク

プリマクラッセの

美品 オデオンPM ショルダーバッグ ルイヴィトン

お探しの方はこの機会に是非‼︎

極美品 FURLA フルラ リリー レザーショルダー カメラバッグ ブルーグレー



MARC JACOBSカバン

◯素材

Burberry Link Camera Bag バーバリー ショルダーバッグ



プラダ PRADA ショルダーバッグ 2 WAY 1B910

牛革

フルラ トートバッグ PRIMULA S HOBO

PVC

CHANELスエードステッチバック美品



新品 リアルクロコダイルグリーン2wayショルダーバッグ

◯カラー

J&M Davidson カーニバル ネイビー Mサイズ



LOUIS VUITTON*ルイヴィトン*エピ*バイカラー*ノエ ✨

ベージュ

【eri❤︎様専用】オールドセリーヌマカダム ハンドバッグ ドーム型 ハーフムーン



【美品】Christian Dior チェーン ショルダーバッグ ポシェット

◯実寸

& Other Stories カーキ色のクロコレザーのバゲットハンドバッグ



GUCCI バンブー長財布

縦幅約20㎝ 横幅約24㎝ マチ約5.5㎝

CELINE⭐︎ショルダーバッグ トロッター ミディアム カーフスキン グレー



トリーバーチ LEE RADZIWILL SATCHEL バッグ

ショルダーベルト長さ約114㎝

未使用品 COLE HAAN コールハーン 2WAY ショルダー トート バッグ



「新品」トッズTOD’S ケイトレザー ミニバッグ ショルダーバッグ

素人採寸になりますのでご質問等ございましたら

美品 セリーヌ マカダム トリオンフ ショルダーバッグ ターンロック

コメントよろしくお願い致します。

Ferragamo 本革 バッグ



雨の日SALE☂️稀少 ヴィンテージ FENDI ズッカ柄 ショルダーバッグ

◯状態B

【極美品】コーチ ショルダーバッグ スタッズ カラーストーン レザー ブラック



GUCCI オフディア ショルダーバック

S 新品未使用品

未使用/トリーバーチ/メダリオン/ミニショルダーバッグ/スマホケース

A 美品、新品に近い使用感の少ない状態

【美品✨】コーチ スモールタウンバケット ベージュ 2wayショルダーバッグ

B 多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態

【正規品 新品】vivienne westwood ショルダーバッグ

C 使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度

マイケルコース ショルダーバッグ セット

D 状態が悪く使用感が強いお品

PRADA プラダ ショルダーバッグ 黒 ブラック 1BH046

E ジャンク品 訳あり品

VTG GAULTIER V-Cyber Mini Shoulder Bag



ルイヴィトン エピ ノエ イエロー 保存袋あり

5回程使用していますが

【専用】ルイヴィトン ミニラン ソミュール30 ショルダーバッグ ホワイト

目立ったダメージの無い綺麗なお品です。

バーバリー ショルダーバッグ 本革 茶色



ケイトスペード マーティ ラージバケット ショルダーバッグ ホワイト レザー

レザー製品になりますので

美品・廃盤品 レスポートサック アイスブルー ショルダーバッグ レスポ

目立ちませんが細かなスレはございます。

ピカチュウ、サマンサヴェがショルダーバッグPikachu/pokemon bag



極美品 GUCCI バンブー ナイロン エナメル 2way バッグ ショルダー

完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい。

【美品】フルラ アストリッド ショルダーバッグ 2way A4収納 ブラック



【Nico様専用】GUCCI ショルダーバッグ 正規品

中古品慣れしている方には

メトロ様専用 クリスチャンディオール トロッターポーチ ネイビー

美品になりますのでオススメです‼︎

PRADA プラダ ショルダーバッグ カバン 鞄 ヴィンテージ bag バック



プラダ MEDIUM BRIQUE SAFFIANO TRAVEL サフィアーノ

◯購入元

!専用出品です!



9178 コーチ ショルダーバッグ フローラルプリント ショルダー 花柄

大手リユースショップ

POLENE ポレーネ NUMERO NANO 2WAYバック



LOUIS VUITTON◆ミニダヌーブ モノグラム PVC ショルダーバッグ

◯配送

ジルサンダー Borsa tracolla



美品♡希少カラー♡ギャランティ♡説明書♡ミュウミュウ 2way ショルダーバッグ

ご購入、お支払い確認後、

♡DECKE♡デッケ JULIE HARP バッグ◆

簡易包装にて1日〜2日で配送致します。

専用トリーバーチ レザー チェーン 2WAY ショルダーバッグ デカロゴ



【ご専用】 CHANEL シャネル ダブルチェーン チェーントートバッグ



GUCCI GGマーモントバックパックベルベット リュック

⭕️当店で取扱う全ての商品がご覧頂けます。

【美品】トリーバーチ ショルダーバッグ ウォレット レザー マリオン 2way



中古美品☀️シザーケース シザーバッグ トリマー 美容師

#エースstore

美品 トッズ T タイムレス ショルダーバッグ 2WAY トップハンドル



極美品✨ゲラルディーニ ソフティ 2way トートバッグ ショルダー ゴールド

⭕️当店で取扱う全てのバッグがご覧頂けます。

シャネル❤️パールミニバッグ❤️チェーンショルダー❤️ブラック



エミリオプッチ バッグ

#エースstorebag

極 美品 セリーヌ マカダム ブラゾン 総柄 レザー ショルダーバッグ ブラック



ルイヴィトンショルダーバックベルト



激少美品Burberrys バーバリーズノバチェック シボ革セカンドバッグ鍵付き

primaclasse プリマクラッセ

H金具コンスタンス風ショルダーバッグ 白

プリマクラッセ地図柄

新品· PRADA プラダ ノベルティ ショルダーバッグ/カゴバック·~

地図柄 geomap ゲオマップ

☆《新品同様》マイケルコース ショルダーバッグ

プリマクラッセ地図

良品 ミュウミュウ ショルダー トートバッグ ハンドバッグ 柄 ビンテージレザー

プリマクラッセ地図柄バックパック リュック

FENDI マンマバケット シルバー

プリマクラッセリュック 希少 お洒落バッグ

最安値 supreme Woven Shoulder Bag

バッグパック pvc 巾着ショルダーバッグ

GUCCI ショルダーバッグ

プリマクラッセ巾着ミニショルダーバッグ

商品の情報 ブランド プリマクラッセ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】◯ブランドPRIMA CLASSEプリマクラッセ◯生産国イタリア製◯デザイン地図柄がモチーフの人気イタリアブランド、プリマクラッセの巾着ショルダーバッグです。GEO MAPと呼ばれる地図柄で一目でプリマクラッセと分かるデザインがお洒落です。正確には航海図がモチーフですがセピアがかった色味が味を出し、雰囲気のあるアイテムになります。シンプルなコーディネートに合わせるだけで素敵なスタイリングが作れ、お出掛けやご旅行にピッタリです。丸みのあるシルエットがかわいいプリマクラッセのお探しの方はこの機会に是非‼︎◯素材牛革PVC◯カラーベージュ◯実寸縦幅約20㎝ 横幅約24㎝ マチ約5.5㎝ショルダーベルト長さ約114㎝素人採寸になりますのでご質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。◯状態BS 新品未使用品A 美品、新品に近い使用感の少ない状態B 多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C 使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度D 状態が悪く使用感が強いお品 E ジャンク品 訳あり品5回程使用していますが目立ったダメージの無い綺麗なお品です。レザー製品になりますので目立ちませんが細かなスレはございます。完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい。中古品慣れしている方には美品になりますのでオススメです‼︎◯購入元大手リユースショップ◯配送ご購入、お支払い確認後、簡易包装にて1日〜2日で配送致します。⭕️当店で取扱う全ての商品がご覧頂けます。#エースstore ⭕️当店で取扱う全てのバッグがご覧頂けます。#エースstorebagprimaclasse プリマクラッセ プリマクラッセ地図柄地図柄 geomap ゲオマップ プリマクラッセ地図プリマクラッセ地図柄バックパック リュックプリマクラッセリュック 希少 お洒落バッグバッグパック pvc 巾着ショルダーバッグプリマクラッセ巾着ミニショルダーバッグ

商品の情報 ブランド プリマクラッセ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Emilio Pucci(エミリオプッチ) ショルダーバッグ AO409シャネル バイシー 総柄キャンバスショルダートートバッグ ココマーク EJ454鑑定済⭐️極美品 ミュウミュウ ショルダーバッグ マドラス ネイビー【極美品/希少】TUMI トゥミ ショルダーバッグ トロイ 2way レッドCHANEL シャネル ウエストポーチ ブラックChristian Dior 正規品コーチcoachショルダーバッグ美品ヒステリックグラマー hysteric glamour スマホ美品 Tory Burch トリーバーチ ショルダーバッグ チェーン レザー411B21|美品|グッチプラス GGスプリーム ポシェット PVC×本革 茶