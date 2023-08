カラー···イエロー

CELINE セリーヌ クラッチバッグ 馬車柄 Cマカダム ネイビー キャンバス

素材···エナメル

マイケルコース シグネチャーショルダーバッグ



m3284 グッチ GUCCI GGキャンバス ワンショルダーバッグ

カラー···イエロー

《ハワイ限定》《日本未発売》オンコアー ハンドバッグ



☆新品・未使用☆COACH ショルダーバッグ キルティング ブラック

気になる点があれば写真を追加いたします。

アニエスベー ショルダーバッグ LUCY



シャネル【CHANEL・巾着・ショルダー】*新品*

10年以上前に海外で購入し、複数回使ったあと、箪笥保存していました。

See by Chloeのショルダーバック

カバンの内側に跡があったり、汚れが少しありますが、外見にこれという目だった汚れはございません。

ロエベ LOEWE ナッパ ショルダーバッグ ラムスキン ベージュ



【shu-M様専用】vasic tomorrowland bond nano

カードや袋はございませんが綺麗に梱包いたします。

FREITAG F553 LOU Shoulderbags オールブラック



クロコダイル【IBIZA】ショルダーバッグ オーストリッチ ブラウン



ルイヴィトン ポシェットフェリシー M69977

昔のものになりますので、ご了承ください。

COS ショルダーバッグ



kate spade new york コンバーチブル クロスボディ ショルダー

★ヴィンテージ、中古品にご理解いただける方、是非ご検討ください

美品★リボン 2wayショルダーバッグ クラッチバック 黒革



アンリークイール macatea ss ショルダー ボルドー

★機器の性質上 実際の色と差がございます

JIL SANDER ジルサンダー ドローストリングバッグ



ALLSAINTS ショルダーバック

★素人の目です。どうしても見落としのある場合がございます

GIANNI CHIARINI アリファM



BBBekerley様専用 RODO ショルダー バッグ ヴィンテージ かご

★ご納得いくまで遠慮なくご質問くださいませ

マークジェイコブス トートバッグ ショルダーバッグ 2way



新品未使用品✨ コーチ デンプシー 2way ショルダーバッグ レザー グリーン

★購入者様のご都合で返品、イメージと違う等の理由での返品はお受け致しかねます

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···イエロー素材···エナメルカラー···イエロー気になる点があれば写真を追加いたします。10年以上前に海外で購入し、複数回使ったあと、箪笥保存していました。カバンの内側に跡があったり、汚れが少しありますが、外見にこれという目だった汚れはございません。カードや袋はございませんが綺麗に梱包いたします。昔のものになりますので、ご了承ください。★ヴィンテージ、中古品にご理解いただける方、是非ご検討ください★機器の性質上 実際の色と差がございます★素人の目です。どうしても見落としのある場合がございます★ご納得いくまで遠慮なくご質問くださいませ★購入者様のご都合で返品、イメージと違う等の理由での返品はお受け致しかねます

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆美品☆ BALENCIAGA ショルダーバッグ 2wayベージュ レザーイタリア製 CI-VA チーバ レザー 2WAY ショルダーバッグ【新品未使用】COACH コーチ ショルダーバッグ ミニ【K4118】未使用 COACH アシュレイ バッグ キーホルダー 2点セット【値下げ中】クロエテスミニデイバッグ CHLOE TESSAigner アイグナー新品ショルダーバッグヴィトンショルダー 中古 バンドリエール最終値下げ最終価格GUCCI オフィディアショルダーバッグCOACH タビーピロー26 ショルダーバッグジャーナルスタンダード、フレームワーク、イネド、APステュディオ、イエナ