スーパーセール期間限定 レイジー 燃えつきた青春 邦楽

LAZYのライブアルバム「燃えつきた青春」でございます。

こちらは1981年2月18日の調布グリーンホールでのラストワンマンライブの音源で現在は廃盤になっています。

即購入大歓迎です!

ちょっとでも気になりましたらよろしくお願いいたしますm(__)m

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

