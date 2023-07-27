スーパーセール期間限定 レイジー 燃えつきた青春 邦楽

LAZYのライブアルバム「燃えつきた青春」でございます。
広末涼子/MajiでKoiする5秒前
こちらは1981年2月18日の調布グリーンホールでのラストワンマンライブの音源で現在は廃盤になっています。
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LAZYのライブアルバム「燃えつきた青春」でございます。こちらは1981年2月18日の調布グリーンホールでのラストワンマンライブの音源で現在は廃盤になっています。即購入大歓迎です!ちょっとでも気になりましたらよろしくお願いいたしますm(__)m影山ヒロノブJAM ProjectLOUDNESS ラウドネスSABER TIGER サーベルタイガーBABYMETALANTHEMDOOMMary's BloodBAND-MAIDTHE 冠Silexexist†traceTHOUSAND EYESEACH OF THE DAYSSEX MACHINEGUNS44MAGNUMEARTHSHAKERDEAD END聖飢魔IIUnlucky MorpheusLIGHT BRINGER