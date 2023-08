【オープニングセール】 AIR 【レア】NIKE FORCE1 Force" "Command LOW スニーカー

ナイキエアフォース1ロープレミアムコマンドフォーススニーカーの出品です^_^

新品未使用状態で暗所にて保管していました^_^

通常のaf1と異なり皮の生地が厚く頑丈でありながら、柔らかく仕上がっているので履き心地抜群です!!

アースカラーでどんな服装にも合わせやすいです^ ^

jordan、エアフォース、ダンクがお好きな方におすすめです!

他とは違うスニーカーをお探しの方はぜひ!

■商品情報

使用回数:新品未使用

色:Summit White/Black/Muslin/モスリン/ブラック/サミットホワイト/白/黒

サイズ:26.5cm

付属品:なし

カラーベージュ

スニーカー型ローカット

履き口紐

#ナイキスニスニ_26

#ナイキスニスニ_265

#ナイキスニスニ_27

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

