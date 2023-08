【国際ブランド】 新品 VALENTINO バックパック ポーチ リュック/バックパック

新品 ヴァレンティノのナイロン バックパックになります。

こちらのバックパックは、前面のポケット部分を裏返すとレザーのポーチにバックパックを収納することができます。

30×45

バックパックはブラックで、レザーのポーチに当たる部分はネイビーです。

軽いナイロン素材で男女共にお使いいただけます。

購入時より箱潰れがございます。気になさらない方のみお願いいたします。

※お値引き交渉はできかねますので、お値引きコメントはご遠慮くださいませ

※プロフィールを必ずお読み下さい

※購入前にコメントをお願いいたします

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

