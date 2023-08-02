割引価格 カードダス20周年記念 非売品 週刊少年ジャンプ40 ワンピース ドラゴンボール ドラゴンボール

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40th weekly jump × 20th anniversary carddassnot for saleドラゴンボール の 孫悟空 超サイヤ人、ワンピース の ルフィ、NARUTO の うずまきナルト、BLEACH ブリーチ の 黒崎一護、銀魂 の 坂田銀時、ジョジョの奇妙な冒険 の 空条承太郎が写ったカードです。かなり昔のジャンプフェスタで貰ったと思います。limited限定イベント会場スーパーサイヤ人日本アニメレアプロモーションdragon ballson gokouトレカ希少貴重めちゃんこ (検索)