pot et fleur

pot et fleur 高級アンゴラブレンドだから肌触り優しくなめらかであたたかい♪ 上品さと可憐さを兼ね備えた白のシンプルなデザイン◎ 付属のウエストマークベルトでスタイルアップ効果が期待できちゃいます♪※裾に小さな傷あります ※全体的にやや使用感あります∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴♡即購入OK!♡フォロー割もさせていただいてます!コメント欄にてお知らせください♪詳しくはプロフィールをご参照ください【商品情報】*素材:表地アンゴラ70%毛30% 裏地ポリエステル100%*サイズ:L*平置き採寸 肩幅:39cm 身幅:47cm 着丈:105cm 袖丈:60cm※こちらの商品は古着となっておりますご了承の上ご購入ください※採寸・画像について※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。またお使いのモニター・スマートフォンにより違って見える場合もございますのでご理解のほどお願いいたします他にも出品中(୨୧ ❛ᴗ❛)✧ぜひCHECK★#GIRAの古着屋さん #GIRAの古着屋さんトップスID:00529カラー···ホワイト着丈···ロング柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···春、秋、冬

