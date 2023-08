adidas yeezy boost 350のブラック/レッド

サイズ:28.0cm ゴールデンサイズ

タグ付き

着用回数少なめの美品になります。

最近では全く履かなくなってしまったため出品したいと思います。

特にダメージなどはなくまだまだ履けると思います。

ご質問などあれば、コメント頂ければ対応させて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。

すり替え防止のため、NC.NRでお願いします。

写真見えずらい場所ありましたらコメント頂ければ撮り直しもしますのでコメント頂ければ対応させて頂きます。

多少はお値段は他よりも下げさせてもらってます。

無理に売るつもりはないのでお値下げは難しいです。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

