¥~2999 ¥100円引き

¥3000〜 ¥5999 ¥200引き

¥6000〜 ¥9999 ¥400引き

¥10000〜 ¥500引き

★リピートしてくれた方は更に割引!!

詳しくはプロフィールをご覧下さい。

★以下のハッシュタグで当店のアイテムが一覧で

ご覧頂けます!!

是非チェックとフォローよろしくお願いします!

︎︎︎︎︎︎☑︎全てのアイテム⬇

#古着屋9chord

︎︎︎︎︎︎☑︎靴やバッグ、アクセサリー小物⬇

#9chord_accessory

︎︎︎︎☑︎その他のミリタリー⬇

#9chord_military

~商品詳細~

ドイツ軍の名作ジャーマントレーナー。

1970~90年代ごろに旧西ドイツ軍がトレーニン

グシューズとして採用していたスニーカーで様々なブランドがサンプリングしております。

中でもマルジェラのスニーカーの元ネタが1番

有名かと思います。

上質なホワイトレザーとスエードを使用して

おります。

アウトソールにはガムソールが使用されており、

履き心地も大変よいアイテム。

年々高騰している人気のシューズなので是非

いかがでしょうか?

ユーロヴィンテージ、フレンチヴィンテージ、

フレンチワークがお好きな方にもオススメ!!

「ブランド」

・ #ドイツ軍

「素材」

・レザー ラバー

「サイズ」

・29.0cm

「カラー」

・ホワイト

「状態」

・年代物のusedのため汚れや擦れなどはございます

のでご了承ください。

アウトソールの擦り減りは比較的少ないです。

また、左のヒールカウンターに軍支給の際の

貫通穴がございます。

※その他発送・梱包など詳しくは

プロフィールをご覧下さい。

︎︎︎︎︎

✨✨フォロー、リピート大歓迎!!✨✨

他にもアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、ドイツ軍、イタリア軍、スウェーデン軍、ロシア軍、チェコ軍、スイス軍、オランダ軍などのeuro militaryやeuro vintage、その他French vintageなどもございます。

C214

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

