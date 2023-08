イーグルビジョン ウォッチ エース GPSゴルフナビ 腕時計型 EV-933

昨年購入

5回程使用

付属品、USB充電器

箱、説明書無し

新品ではありません。状態は良いですが、小さい傷はあるとおもいます。写真にてご確認ください。また中古品にご理解のある方のみご購入ください。

製品特徴

■オートディスタンス機能

■スマホ連携

■カンタンらくらくスタート

■ベタピンナビ機能

■どこでも高低差

■競技モード機能

■2グリーン同時表示

■グリーンセンター、フロントエッジ、ピンまでの残距離案内・表示

■ハイブリッドGPS対応

■IPX7の防水仕様

■自動ホール検出・移行

■飛距離表示機能

■地点登録機能

■専用アプリ『EV PRO』対応

■『元気!ゴルフ』Web連携

■移動ログ(Google Earth 連携)

■ピンポジ君対応

製品仕様

■GPS仕様:世界測地系(WGS-84)、GPS/QZSS( みちびき)、GLONASS(グロナス)/MSAS

■通信仕様:Bluetooth SMART

■ディスプレイ:204×240 ドットカラー液晶

■防水仕様:IPX7

■外形寸法:幅44mm× 縦48mm× 厚さ14mm

■重量:57g

■電源:Li-ion 電池380mAh(専用ケーブルから充電)

■使用時間:約8時間 ※使用状況によって異なります。

■動作温度範囲:-10〜60℃ 充電温度範囲:0 〜 40℃

MADE IN PHILIPPINES

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

