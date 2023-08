●商品名

品名:DRIES VAN NOTEN 幾何学柄シャツ

生産国:ハンガリー

生地:綿100%

付属品:なし

●色合い

青かかった緑地に赤黄白緑の柄。

●サイズ

表記サイズ:44(S相当)

肩幅:43.0cm(背面で肩の付け根~肩の付け根の直線距離)

身幅:49.5cm(前面で脇の下~脇の下)

袖丈:63.5cm(肩山から袖先まで)

着丈:72.0cm(背面のネック付け根の中心から一番下まで

※平置きで実寸

※素人の採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。(2328)

●説明

ボタニカルとも幾何学とも言い辛い不思議な柄ですが、色味の調和が良くコーディネートが楽しめるシャツです。

品質の良い薄手のコットンブロードへのプリント柄で、生地と柄の風合い感も絶妙な仕上がりです。

細身のシルエットもモードらしい雰囲気で、小ぶりなレギュラーカラーも品の良い組み合わせです。

中程度のコットン地なので、オールシーズンで着て頂けます。

前立てあり、胸ポケット1つ、ボタンは黒貝ボタンです。

背面はダーツやプリーツはなく、縫製でウェストに掛けて軽く絞り込んだシルエットです。

いつの時代でも通用する細身の綺麗なシルエットです。

身長170でちょうど良い感じです。

165~173センチ程度の方に合うサイズ感かと思います。

体型は細身の方が良いです。

モード系がお好きな方、comme des garcons、JUNYA WATANABE MAN、undercover、kolor、sacai、hender scheme、martin margiela、marni、Frank Lederがお好きな方にもお勧めです。

●状態

10中8

使用感も少なく、ダメージもなく美品かと思います。

首裏、袖裏も綺麗です。

特に目立つ汚れ、染み、破れ、擦れ等はないかと思います。

●配達

ネコポス or ゆうパケットポストで発送致します。

皺になりますが、痛む生地ではございませんので折り畳んで配送致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

