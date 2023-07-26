【人気ショップが最安値挑戦！】 sulvam ジャケット ボア サンプル品 その他

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ボアのような生地が使われており、デザインとのギャップが非常にいいです。

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全体的にピンクパープルのようなお色で、そこにベージュのテープ、シルバーのボタンなど非常に凝ったデザインです。

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サンプル品のため非常に貴重です。

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド サルバム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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