★決算特価商品★ DAKS、7分袖カットソー、レディース夏服 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

柄が特徴的で華やかなイメージです。

ヴァクトーボヤージュ

首周りが黒の生地で、デザイン性のあるトップスです。

目立った汚れは、ありません。

3枚目→左下裾にチャックがありますが、

固くなっており動きません。ご了承ください。

4枚目→透け感のある素材です。中に手を入れて分かりやすく撮影しております。

サイズは40と書かれていますが、Mサイズ相応だと思われます。

ゆったりした作りになっています。

DAKSのトップスは、定価20000~40000円程ですので、この価格に設定しております。

かなりお手頃だと思います。

ご検討よろしくお願い致します。

#夏服 #春服 #カットソー #柄シャツ #柄服 #オシャレ #レディース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

