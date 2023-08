オリバーピープルズ Oliver Peoples

新品未使用 ケース付き

モデル: Allinger OV1284 5284 48□20 145

#myサングラスメガネ一覧

The Allingerの流線形のメタルスタイルは愛用者自らが発見す るように施されたディテールが特徴です。 新しくユニークな ダブルブリッジは並行する二本のブリッジが真ん中で合わさ っていますが、 それはフレームを真上から見た角度でのみわ かる仕組みです。フロントは鍵穴を思わせる形状になってい ます。 極細のテンプル上の繊細なフィリグリー(金銀線細 工)とアイワイヤー上のコインエッジのディテールが洗練さ れた表情を仕上げます。

フロントカラー:Antique Gold

レンズカラー:Demo Lens

フレーム素材:メタル

フィット:細幅

フロントのレンズが小さく、お顔 のカバー面積が少ないタイプを好 む方向けです。

ブリッジの種類&ノーズパッド:ノーズパッドは調節可能

幅を広げたり細めたりして、ご自分のお鼻の形にフィットさせることができるノーズパッドです。

#オリバーピープルズ #OliverPeoples #サングラス #メガネ #おしゃれ #おしゃれメガネ #ユニセックス

#格安

フレームカラー···シルバー

種類···メガネ、ケース付属

レンズ特徴···度なし

フレーム形···ボストン

商品の情報 ブランド オリバーピープルズ 商品の状態 新品、未使用

