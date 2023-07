優れた品質 【新品】CONVERSE ワンスターOS J VTG HS SUEDE US9 スニーカー

CONVERSE OS J VTG HS SUEDE

TimeLine タイムライン

ワンスター ヒールスター

サイズ:US9(JPN 27.5.cm)

カラー:ナチュラル

状態:未使用

【付属品】

専用箱

タグ(TimeLine)

定価:26,400円

1971年に発売された「SUEDE LEATHER TENNIS ALL STAR」を再現したモデル。 コンバースで初めてスエードレザーを使用したテニスシューズで、シンプルな内羽根パターンと「ヒールスター」の愛称の所以でもある踵の一つ星が特徴。 オリジナル同様の継ぎ目がない一枚革をMADE IN JAPANで再現。 ナチュラルの1カラー展開。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

