最高級 完売新作★Noble ワンピース ブラック ロングワンピース

NOBLE

トレンドのミリタリーテイストを盛り込んだ大人カジュアルなワンピース。

身頃は程よくフィット感を設けつつ、ヒップより下は女性らしいフレアラインでキレイ目な着こなしが可能。

ふっくらとしたワッフル素材のワンピースにツヤのある別布を使用したポケットでメリハリを効かせた一枚です。

バックスタイルはVネックでとことん女性らしく仕上げ、360°印象を変えてお召し頂けます。

一枚で抜け感を出すのも良し、インナーをチラ見せしてスタイリングを楽しんでも◎。

大人の雰囲気を醸し出すブラック。下着が透けないので1枚で着れます。

新品 タグ付き ノースリーブワンピース Ungrid 黒 s ワンピース

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

カラー···ブラック

袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノーブル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

