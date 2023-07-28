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人気ブランド新作豊富 ルイ・ヴィトン肩掛けショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

【ブランド名】ルイ・ヴィトン/Louis Vuitton
ＣＥＬＩＮＥ crecy bag
【ライン】肩掛け
プラダ　サコッシュショルダーバッグ　ナイロン黒三角プレート　ネロ
【型番】M51260
未使用　付属品あり　LOEWE オールド　ロエベ ナッパレザー　ショルダーバッグ
【対象】レディース
◇ PRADA プラダ レザーショルダーバッグ ミニボストン ダークブラウン系◇

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【高さ】約(中央値)22cm
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【奥行き】約11cm
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【素材】モノグラム
LILY BROWN × MARY QUANT ショルダーバッグ
【表記カラー】ブラウン
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【コメント】
【極美品】ステラマッカートニー ファラベラ タイニー 2WAYバッグ グレー
数年前に一度使用
【極美品】クリスチャンディオール★レザー★CDロゴ★チェーンショルダーバッグ 白
【付属品】保存袋【内ポケット】ファスナーポケット

53000→ 7/15まで42000

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商品の状態未使用に近い

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lemaire 23ss small croissant bag
【ブランド名】ルイ・ヴィトン/Louis Vuitton【ライン】肩掛け【型番】M51260【対象】レディース【幅】約35cm【高さ】約(中央値)22cm【奥行き】約11cm【素材】モノグラム【表記カラー】ブラウン【コメント】数年前に一度使用【付属品】保存袋【内ポケット】ファスナーポケット

商品の情報

商品の状態未使用に近い

人気ブランド新作豊富 ルイ・ヴィトン肩掛けショルダーバッグ ショルダーバッグ

35分钟前

人気ブランド新作豊富 ルイ・ヴィトン肩掛けショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥79,800 ¥42,294

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b40240952266
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