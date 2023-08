新品本物 DVDBOX特典 スラムダンク レプリカ 桜木花道10番デサント製 ユニフォーム バスケットボール

スラムダンク完全版限定DVD-BOX初回限定特典のDESCENTE(デサント)製レプリカ 桜木花道 10番のユニフォームになります。

サイズ:XA

入手後着用せずに保存していました。

スラムダンク DVDBOX特典 レプリカ ユニフォーム 桜木花道10番デサント製

中古品のご理解頂ける方宜しくお願いします。

スラムダンク

SLAM DUNK

THE FIRST SLAM DUNK

映画

井上雄彦

商品の情報 ブランド デサント 商品の状態 新品、未使用

