#じゃりんこアパレル・ファッションbag小物など ←一覧

【商品番号】

CC146

【参考価格】

定価 280,000円

【ブランド】

Falchi NEWYORK

Falchi New York(ファルチニューヨーク)は、デザイナー、カルロス・ファルチが手掛けるブランド「Carlos Falchi」 のセカンドラインとして生まれました。革新的な技法を取り入れ、創造性に溢れる氏は、ファッション界で最も権威ある賞のひとつとされる『コティー賞』に輝き、世界の賞賛を獲得。さらにこれまで、歴史に名を残す有名ミュージシャンのステージ衣装も多く任されてきました。そんな、常に業界をリードする彼のデザインを、Falchi New York(ファルチニューヨーク)は手に届きやすいプライスで私達に伝えてくれます。

【主素材/タイプ/カラー】

★マットクロコダイル

★2WAYバッグ

★アンティークローズ

【商品状態】

アウトレット品

⭐️アウトレット商品の為、多少型崩れあり。

また、汚れも多少あるかと思います。

かなりお安くさせていただいておりますので、ご理解ある方のみご購入おまちしております。

【詳細】

商品は画像にあるもののみとなり

【サイズ】約W26cm

約H20cm

約マ15.5cm

※素人寸法の為多少の誤差ご了承下さい。

【付属品】

保存袋

ショルダーベルト

【仕様/機能】

内側 オーブンポケット×1

ファスナーポケット×1

外側 ファスナーポケット×1

【注意事項】

アウトレット商品の為、微細な傷やシワがございますので、あらかじめご理解いただきますようお願い申し上げます。

商品説明及び画像を十分にご覧いただき、ご理解の上ご購入お願い致します。

※必ずプロフ確認の上ご購入願います。

商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。

#トウカゲン

#2wayバック

#ハンドバック

#ショルダーバック

#パイソン

#ショップチャンネル

#クラッチバッグ

#お財布ショルダー

#ウォレットショルダー

#牛革

#オーストリッチ

#マットクロコダイル

#Falchi NEWYORK

#ファルチニューヨーク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

#じゃりんこアパレル・ファッションbag小物など ←一覧 【商品番号】CC146【参考価格】定価 280,000円【ブランド】Falchi NEWYORKFalchi New York(ファルチニューヨーク)は、デザイナー、カルロス・ファルチが手掛けるブランド「Carlos Falchi」 のセカンドラインとして生まれました。革新的な技法を取り入れ、創造性に溢れる氏は、ファッション界で最も権威ある賞のひとつとされる『コティー賞』に輝き、世界の賞賛を獲得。さらにこれまで、歴史に名を残す有名ミュージシャンのステージ衣装も多く任されてきました。そんな、常に業界をリードする彼のデザインを、Falchi New York(ファルチニューヨーク)は手に届きやすいプライスで私達に伝えてくれます。【主素材/タイプ/カラー】★マットクロコダイル★2WAYバッグ★アンティークローズ【商品状態】 アウトレット品⭐️アウトレット商品の為、多少型崩れあり。また、汚れも多少あるかと思います。かなりお安くさせていただいておりますので、ご理解ある方のみご購入おまちしております。【詳細】 商品は画像にあるもののみとなり【サイズ】約W26cm 約H20cm 約マ15.5cm ※素人寸法の為多少の誤差ご了承下さい。【付属品】保存袋ショルダーベルト【仕様/機能】内側 オーブンポケット×1 ファスナーポケット×1外側 ファスナーポケット×1【注意事項】 アウトレット商品の為、微細な傷やシワがございますので、あらかじめご理解いただきますようお願い申し上げます。 商品説明及び画像を十分にご覧いただき、ご理解の上ご購入お願い致します。 ※必ずプロフ確認の上ご購入願います。商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。#トウカゲン#2wayバック#ハンドバック#ショルダーバック#パイソン#ショップチャンネル#クラッチバッグ#お財布ショルダー#ウォレットショルダー#牛革#オーストリッチ#マットクロコダイル#Falchi NEWYORK#ファルチニューヨーク

