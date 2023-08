定価14万円

おそらく4〜5年ほど前だと思いますが、表参道のジミーチュウ正規店で購入しました。

箱や袋などはございません。

写真の通り、かかとは少しすり減っていますが、全体的な状態としては良いほうだと思います。

サイズはイタリアサイズ表記で41となっております。

私はスニーカーは普段27〜27.5センチのものを履きますが、ちょうど良いくらいのサイズ感でした。

光沢感のある黒のボディにゴールドのスタッズがインパクト大で、ストリートのみならずバンドマンの方などがステージ上で着用されても映えると思います。

カラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

#バンド #ロック #V系 #ビジュアル系

#ストリート #ハイブラ #ルブタン

#JIMMYCHOO #スタッズ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

