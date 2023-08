セコニック/SEKONIC スピードマスターL-858D(露出計)

セコニック/SEKONIC スピードマスターL-858D(露出計)定価:82,500円(税込み)セコニック RT-EL/PX <L-858D専用 トランスミッター>付定価:17,600円(税込み)新品で購入した内容となります。保護フィルム貼り付け済みです。貼り付け時に空気やほこりが入ってしまいましたが、購入時に貼った為、本体液晶への保護はできています。写真をご参照ください。また、トランスミッター付きとなります。トランスミッターは当時誤って購入してしまい、本体に装着していましたが、一度も設定や使用はしておりません。興味本意で購入して数回使用しましたが、その後、使用機会がほとんどなく、保管しておりました。新品の単三電池をいれて、露出計の本体動作確認済み。そのまま、本体に入れたまま送付いたします。本体には目立つ凹みや傷はございませんが、使用に応じた、小傷はございます。写真をご参照ください。8枚目の掲載写真が送付内容となります。購入時同封されていた、ビニール袋は、L-858D用1枚とトランスミッター用1枚を同封します。外箱は写真の通り、凹み、擦り傷が多少ございます。説明書も折れが写真の通りございます。ご了承ください。中古品として、ご理解・ご了承のほどよろしくお願いいたします。詳細はセコニックのホームページでご確認の程、よろしくお願いいたします。タイプ···露出計・色温度計

