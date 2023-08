人気ブランドを ★新品 AQUOS sense7 plus A208SH 128GB ブラック★ スマートフォン本体

ご覧頂き、ありがとうございます。

になります。

こちらの商品は送料無料です。

定価:69,840円

キャリア:ソフトバンク(ワイモバイル)

RAM:6GB

ROM:128GB

SIMロックはかかっておりませんので、

SIMフリーになります。

大手家電量販店にて、

2023年5月3日に購入した商品となります。

一括購入の為、残債はございません。

新品・未開封・未使用品になります。

※箱から一度も出しておりません。

大手家電量販店発行の保証書(レシートタイプ)

をお付け致しますので、万が一、

機器にトラブルが発生した場合は

メーカー対応にてお願い致します。

スペックにつきましては、

メーカーホームページにてご確認下さい。

よろしくお願い致します。

AQUOS sense7 plus 6.4インチ

メモリー6GB

ストレージ128GB

ブラック ソフトバンク

ブランド:SHARP AQUOS AQUOS sense

色:ブラック系

画面サイズ:6.4 インチ

ストレージ(GB):128.0 GB

メモリー(GB):6.0 GB

CPUコア数:8 つ

CPU種類:Qualcomm Snapdragon

キャリア:ソフトバンク

SIM情報:SIMフリ

センサー:光センサー 近接センサー

認証機能:顔/指紋認証

スマートフォン特徴:耐水、防水機能 GPS機能 ハイレゾ

ワンセグチューナー:なし

FeliCa、おサイフケータイ有無:あり

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

