【超歓迎された】 シュガーケーン 東洋エンタープライズ セルビッチ 濃紺 デニムパンツ デニム/ジーンズ

東洋エンタープライズ SUGAR CANE シュガーケーン セルビッチ デニムパンツ 濃紺 大きいサイズ 35 BJBC.F

【希少デザイン・激レア】ed hardy エドハーディー デニム パンツ



rick owens カーゴ 48



stussy DOUBLE DYE BIG 'OL JEANS w34 クリーム



【未使用】9.5万ヤコブコーエン LIMITED EDITIONJ688/34

裾すれがかすかにあります。他は若干の使用感ありますが目立ったダメージや汚れのないパンツです。

【チルドレン オブ ザ ディスコーダンス】リメイク デニム リーバイス 501

他は問題ないです。

時すでにお寿司様専用 美品! ナイジェルケーボン レイルマンデニム ワイドパンツ

セルビッチです。

激レア 【assassyn jeanz】 デニム



JOHN LAWRENCE SULLIVAN リジットデニムワイドパンツ



♦︎リーバイス♦︎雰囲気◎! 501 66前期 オリジナル 501xx ビンテージ

表記サイズは35ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

SUPPLIER (サプライヤー) back logo Denim



LEVI’S シルバータブ w32 l30

W 約44.5cm×2

【リメイクデニム 刺繍デザイン 花柄 ダークカラー スケッチ 黒 グレー 古着】

股上 約30.5cm

lemaire twisted denim pants サイズ44

わたり幅 約32.5cm

polar skate co. 93denim green black

股下 約77cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

★ヒステリックグラマー ツギハギデニム M 美品★

裾幅 約23.5cm

新品タグ付 【REPLAY 】ANBASS スーパーストレッチ 30/32



evisu mightyデニム

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

【希少】Blue-Gray ヴィンテージレプリカ デニム 濃紺 w31



リーバイス米国製501 裏刻印555 ヴィンテージデニム

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

TAKUYA∞ 着用 BECOME TREE / ローズ 薔薇 スキニー パンツ



90s Levi's 550 サルファブラック usa製 古着 560

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

新品MAISON SPECIALスウェットコンビデニムパンツ38



Polar big boy L white work pants

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

DENHAM デンハム RAZOR SLIM FIT



RE/DONE Levi's リメイク デニムパンツ ジーンズ W29

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

新品 DENHAM 新品 DENHAM デンハム W30



ジースターロゥ スキニーパンツ

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

supreme doublekneedenimpainterpant 34サイズ



WAREHOUSE & CO. NONPAREIL WAIST OVERALL



ゴールドリーフ ストレッチ デニムパンツ デザート/ブルー W38



ciota スビンコットンワイドテーパードデニム



RRL 新品未使用 ジーンズ

GHGA-2744 SUG-509 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュガーケーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

東洋エンタープライズ SUGAR CANE シュガーケーン セルビッチ デニムパンツ 濃紺 大きいサイズ 35 BJBC.F裾すれがかすかにあります。他は若干の使用感ありますが目立ったダメージや汚れのないパンツです。他は問題ないです。セルビッチです。表記サイズは35ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。 W 約44.5cm×2股上 約30.5cmわたり幅 約32.5cm股下 約77cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)裾幅 約23.5cm 尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。*表現には主観が入っておりますご理解下さい。*モニターにより実際の色と違う場合があります。*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。GHGA-2744 SUG-509 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュガーケーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

リーバイス LVC LEVIS 66501XX 限定モデル 3090s PELLEPELLE ペレペレ 極太 デニム W34 古着★SALE中★cantate(カンタータ)デニムフレアトラウザーズsize30DSQUARED2 TYDY BIKER デニムhelmutlang 1999 painting denim w28 ペンキワンピースオブロック S409XXX 大戦モデル サンフランシスコBEAMS LEVIS 501 exclusive ビームス リーバイス w3632×30 米国製 Levi’s 501 サルファー ブラックデニムパンツDSQUARED2 ディースクエアード スキニー デニム38リプレイ レギュラースリムデニム 新品タグ付き