New Balance M990TE3

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ パイン グリーン ブラック【新品未使用】



サンバog 27.5cm

サイズ…27.5センチ

Maison Margiela レザー パンチングライン レースアップスニーカー



SALOMON サロモンEvasion 2 Aero Hiking Shoes

2022年夏にビームスの抽選にて購入しました。

Reebok × 1LDK CLASSIC LEATHER リーボック



レア新品!トッズ No_Codeインソール Tマークソックススニーカー 29㎝

自宅で試着したのみの新品です。あくまでも、素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。

air jordan 1 トラヴィス ベイプスタ Travis bape



ナイキ NIKE ダンク ロー Dunk Low SP チャンプカラー

新品ですが個体差のある製品です。購入時より、写真で白〇してあるところ、右足内側に4ミリ程度ですが、シールを剥がした跡のノリのような付着物(恐らく接着剤の跡)がついています。サイズは小さいので、目立ちませんが、そのような個体差があります。

ヴェイパーストリート vapor street ウィメンズ28センチ



New Balance 2002R Protection Pack "Black

すり替え防止のため、購入者様都合の返品はご遠慮下さい。

エアジョーダン4 ユニオン トープヘイズ

気になるところがございましたら、購入前にご質問、お問い合わせをお願い致します。

80s converse USA製 BLACK SUEDE ビンテージ



ニューバランス 991ukf 40周年 限定 27.5 newbalance

定価 …¥31,900

ナイキダンクロー NIKE DUNK LOW RETRO パンダ

Made in USA

26.5 ワコマリア ナイキ SB ブレーザー ロー NIKE BLAZER



サロモン 414821 スニーカー メンズ ブラック 26.0cm

メインカラー···ブルー

新品 converse ct70 chuck taylor

人気モデル···new balance 990

未使用 adidas SUPERSTAR スーパースター W H04016

スニーカー型···ローカット(Low)

31cm NIKE social status DUNK MID 日本未発売

シーン···ランニング/トレーニング

Nike Air Jordan 1Low Coconut Milk⭐️新品⭐️

特徴/機能/素材···別注、USA製、レザー、スエード

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

New Balance M990TE3サイズ…27.5センチ2022年夏にビームスの抽選にて購入しました。自宅で試着したのみの新品です。あくまでも、素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。新品ですが個体差のある製品です。購入時より、写真で白〇してあるところ、右足内側に4ミリ程度ですが、シールを剥がした跡のノリのような付着物(恐らく接着剤の跡)がついています。サイズは小さいので、目立ちませんが、そのような個体差があります。すり替え防止のため、購入者様都合の返品はご遠慮下さい。気になるところがございましたら、購入前にご質問、お問い合わせをお願い致します。定価 …¥31,900Made in USAメインカラー···ブルー人気モデル···new balance 990スニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング特徴/機能/素材···別注、USA製、レザー、スエード

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

dandyman様専用adidas spezial 25.5 希少サイズ 新品エアジョーダン1mid ガンスモークBALENCIAGA TripleS【新品】CT70オフホワイト 27.5 US9 オールスター チャックテイラー使用少なめ!ポンプフューリー シトロン 29.0 リーボック ReebokNIKE ナイキ29cm ターミネーター ハイ ノーブルグリーンThe North Face FUTURELIGHT VICTIV/27.5cm