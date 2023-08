【格安SALEスタート】 正規品❗️ナンガ上下 ショートパンツ

●通気性、吸汗速乾性抜群❗️

●軽量、ハイテク生地

●ストレッチ生地

● 通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量、ハイテク生地であるドットエアを採用したクルーネックTシャツ。

一般的なTシャツよりもカジュアル過ぎず、モダンな印象のTシャツになっています。

普段のコーディネートに取り入れていただくだけで、新鮮さをプラスしてくれます。

ドットエアの生地の特性上、通気孔を作る事で、風通しが向上し、通気性が高まります。

歩いてるだけで風通しの良さを感じられ、自転車に乗った際や、ランニング時などはより風通しの良さを感じられます。

ストレッチ性もあり、体の動きを妨げません。

また、夏のアクティビティでは炎天下の中、外で動いて汗をかいてもすぐに乾き、快適な着心地が続きます。川や海のレジャーで衣類が濡れてしまってもすぐに乾いてくれます。

シワにもなりにくく、畳んでコンパクトに持ち運びが可能。出張や旅行でも活躍してくれる1着。

さらに、洗濯をした時も風通しの良い場所に干しておけば、すぐに乾いてくれるのも嬉しいポイント。

Tシャツには珍しく、胸と腰にはコンシールファスナーを配置。

携帯性を向上させながらも、あくまでミニマムなデザインに。

ZIPを閉まれば、ワイヤレスイヤホンやカードなどを安心して携帯できます。

裾にはドローコードを設け、シルエットに変化を加えられます。

●NANGA エアクロスショートスリーブティー , ナンガ AIR CLOTH SHORT SLEEVE TEE , 半袖Tシャツ, 既に完売している商品です。, ナンガのtシャツの中でもワンランク上の商品です

●サイズ上下M

●ペットいません

●タバコすいません

●多少スレ等使用感もありますが、まだまだ着れます。写真をご覧になってご理解頂ける方のみ、古着に興味のある方のみ宜しくお願い致します。

シーズン···夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナンガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

