2022年のCOACH正規店で購入致しました。

購入時価格 : 約97,000円

付属品も全て揃えております。

写真をご覧ください。

A Closer Look

最高の組み合わせ。洗練されたリファインド レザーと、高級感のあるポリッシュド ペブル レザーとが相まって、異素材レザーならではのリッチな佇まいに。

サイズと仕様

サンバロナ レザー、リファインド カーフ レザー

内側にスマートフォン用ポケット、多機能ポケット

中央にジップ付き仕切りポケット

マグネット スナップ開閉、裏地付き

ハンドルから本体まで 9cm

外側にマグネット スナップ付きポケット

取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ65cm(ショルダー&斜め掛けの2WAY仕様)

※お好みで別売りストラップに付け替えてアレンジ可能。

縦29.5cm x 横38.5cm x マチ10cm

A4サイズ、15インチ ノートパソコンまで収納可能

重さ約1410g

※画像や動画は実際の商品と色味、仕様、サイズ等が若干異なる場合がございます。

Style No. C5318

【サンバロナ レザーについて】

ポリッシュド ペブル レザーに比べ重厚感が増し、革の表皮に厚みがあるのが特徴です。なめしの工程をあえて短くすることで、やや硬くふっくらしたレザー本来の質感を実現しています。

■付属品

巾着、取扱説明書

郵送について

1〜2日で発送対応致します。

※場合よっては3日〜4日後に発送に可能性があります。ご了承ください。

男性、女性関係無くお持ち頂ける物になります。

●その他、注意事項:

※他のサイトでも出品してる為、突然出品停止する事も御座います。何卒よろしくお願いします。

カラー···レッド

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

