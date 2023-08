【感謝価格】 [貴重]婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む　アクリルスタンド その他

即購入可

【公式アイテム/限定品】干物妹!うまるちゃん 等身大クッション 居眠りver.

お値下げ不可

2023年秋にアニメ放送予定の『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む 〜美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース!〜』のアクリルスタンド「シャーロット」(当選通知書付き未開封品)となります。

こちらはコミック帯のプレゼント企画にて当選したもので、当選数は全30名でしたが「アレン」「シャーロット」「ルゥ」の3キャラの中からランダムで1点が当たるというものでしたので実際は世界で10個限定の貴重なアクリルスタンドとなります。

アクリルスタンドのイラストはコミック版を担当されている桂イチホ先生の描き下ろしです。

#婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む

#イケナイ教

#ふか田さめたろう

#桂イチホ

#みわべさくら

#シャーロット

#アレン

#エルーカ

#ルゥ

#ゴウセツ

#ナタリア

#ミアハ

#アクリルスタンド

#アクスタ

#当選

#新品

#未開封

#非売品

#貴重

#アニメ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

即購入可お値下げ不可2023年秋にアニメ放送予定の『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む 〜美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース!〜』のアクリルスタンド「シャーロット」(当選通知書付き未開封品)となります。こちらはコミック帯のプレゼント企画にて当選したもので、当選数は全30名でしたが「アレン」「シャーロット」「ルゥ」の3キャラの中からランダムで1点が当たるというものでしたので実際は世界で10個限定の貴重なアクリルスタンドとなります。アクリルスタンドのイラストはコミック版を担当されている桂イチホ先生の描き下ろしです。#婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む#イケナイ教#ふか田さめたろう#桂イチホ#みわべさくら#シャーロット#アレン#エルーカ#ルゥ#ゴウセツ#ナタリア#ミアハ#アクリルスタンド#アクスタ#当選#新品#未開封#非売品#貴重#アニメ

