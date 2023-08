【メール便不可】 CHANELフラワーバングル バングル/リストバンド

ご覧いただきましてありがとうございます

ご不明点があればコメントにて返答させて頂きます

銀座 CHANEL本店にて購入

日本に数点のみ入荷の非常にレアなお品物です

オートクチュールドレスとセットで購入しました

(CHANEL刻印有)

1度海外で短時間使用しましたが、その後に出番がなく出

品致します

コスチュームジュエリーにはない華やかさで季節を問わず

普段着のアクセントにもお薦めです♥

⚠︎イヤリング売却済みによりバングルのみのお取扱いとなります!

⚠︎

素材特性上、以下が挙げられますが着用時には全く目立ちません

※バングル:裏面/サイドに多少劣化やキズ

長く自宅保管していたものになりますので神経質な方はご購入をお控え下さい

その他

※配送

感染予防の為、ドーバーパストリーゼでの除菌消毒をして配送させて頂きます

(現品のみ、BOXやショップバック、保証書等は付きません)

お品物の返品は承っておりません、何卒ご了承下さい

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

