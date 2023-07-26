【送料込】 【※新品.未使用.保証付き】【定価17600円】ジブリパーク 腕時計 紅の豚 腕時計(アナログ)

SEIKO ALBA（セイコー アルバ）から、映画『紅の豚』公開30周年を記念した腕時計が新登場です！

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宮崎駿監督がこんな時計が欲しいと描いたスケッチから着想を得た限定モデルです!!

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商品の情報 ブランド スタジオジブリ 商品の状態 新品、未使用

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