100％本物 Sullen Tokyo テーラードジャケット テーラードジャケット

2ヶ月前にsullen Tokyoにて購入しました。

yohji yamamoto pour homme jkt

肌触りも良く中にタンクトップでもこれからの季節アリだと思います。

着用回数は2回です。

ショート丈になっている為シルエットが可愛くなります

古着なのでご理解ある方のみ購入よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

