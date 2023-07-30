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ファッションの 【希少】アクアリウム・パルダリウム・DIY向け 特大風化うねり幹流木 約60cm 置物

商品の説明

琵琶湖で採取した流木です。
ラピスラズリ　丸玉　球　アフガニスタン　大迫力 108mm 2kg超え！訳あり

唐木 紅木 花梨 紫檀 骨董細工象嵌装飾　インド象　置物
インテリアや、アクアリウムに使って頂けると思います。
マーベルルーシー アトウェル "貴方の誕生日が明るく幸せになりますように" レア

マイセン　タンバリンを叩く少女　人形　フィギュリン
〜流木の処理方法〜
ノートルダム大聖堂 ヴィンテージ ステンドグラス 北のバラ窓 ローズ パリ 教会

⭐︎【高級】オーロラクォーツ 置物 7.7cm
①重曹水で7日以上アク抜き　
天然石メノウ置物(小)

嶋津こけしまんさくの花
②真水で約3日間重曹抜き
自転車置物ペニー・ファージング大理石土台オブジェ 一輪車unicycle

熊頭骨
③約2週間ほど天日干し
銀製　セントバーナード　小犬3匹付き

リヤドロ LLADRO フィギュリン カエル 置物
④ブラッシング、必要に応じて
超限定価格５キロ位巨大クラスター水晶原石天然石パワーストーン
　軽くヤスリがけ
iittala イッタラ バード Sieppo クリア×セビリアオレンジ

カラフルクリスタルセット
※アクアリウムで使用する際は
ラバードール
再処理する事をお勧めします。
オルショウスキー　プーさん

高波動　クリスタル　オールバランス(大)
※送料込みの値段になります。
ルネ・ラリック FLOREAL フィギュリン オパルセント フロレアル 裸婦像
　
鉱物　キャッツアイ　巨大　収納箱付
#流木
サッポロビール LED看板
#流木アート
アメジスト クラスター 紫水晶 原石　瑪瑙母岩　高品質　紫水晶カッサ　248g
#インテリア
ジョゼッペアルマーニ　イタリア製　フローレンス　フィレンツェ　置物　人形　結婚
#DIY
アンダラクリスタル　セージ×ロイヤルブルー[sa3007]
#ハンドメイド
スワロフスキー 廃盤　スタンディングダッグ（アヒル）　ドレイク
#アクアリウム
金運爆上げ　純銀製リング　特別祈祷　本尊国宝梵字千手観音　大坂　藤井寺
#ガーデニング
トヨペット　クラウンデラックス　観音開き　オーナープレゼント品
#植物
廃盤品　1535 LLADRO 男の子　リヤドロわみんなおねんね　1535
#多肉植物
絵画切り抜きアート
#エアプランツ
【大幅値下げ❣️】桜瑪瑙アメジスト共生　スフィア　丸玉　天然石
#水槽
リアドロ蝶とお友達値下げ致しました
#水草
Eru様2点セット専用特価☆アメジストegg型☆希少☆美結晶☆美濃紫
#淡水魚
金針ルチルクォーツ　丸玉　超美品
#熱帯魚
② コンコンブル　デコレ　鳥居　地蔵　いろいろ　まとめ売り
#爬虫類
101匹わんちゃん ウォルト・ディズニー ヴィンテージ ステンドグラス 犬
#カブト虫
【Clover】C0012 紫水晶 アメジストクラスター（中）天然石 原石
#クワガタ
【エッグ】ロードクロサイト(縞模様)
#飼育
値下げ 西-⑨【極 太陽タイチンルチル】原石 73✖️49✖️39㎜
#アク抜き済み流木
ピンクオパール スフィア 丸玉 ③ 7.5cm
#シーグラス
【沼田翔平様専用】精油の組み合わせ9種類　一つづつ
#テラリウム
HUMAN MADE 張り子 NIGO伝統工芸KENZO シロクマ 白熊
#自然
アメジスト　ハート　ドーム　クラスター　宝石　レインボー　置物　虹
#ビバリウム
リサラーソン ヘラジカ トナカイ Alg★廃番 置物 ★北欧 グスタフスベリ
#盆栽
マルク・シャガール ヴィンテージ ステンドグラス アメリカ ウィンドウズ 1/4
#フラワーアレンジメント
BoConcept オブジェ
#マクラメ
オルゴール　手動　万華鏡　星に願いを　京都　カラー　ゴールド　インテリア　レトロ
#マクラメハンガー
舵　船　ハンドル　インテリア　アンティーク
#木 #木工
特大サイズ　ヒマラヤ産　ファントムクラスター　ポイント
#パルダリウム
伝統工芸　黄金兜　太閤秀吉　豪華専用ガラスケース付
#ペット
【レア物】129 ブラジル産ドゥルージークォーツ・クラスター
#レイアウト
ビンテージ　NEWGATE　ニューゲート　機械式　置時計　置物　インテリア　B
#ディスプレイ
弘法大師　一刀彫
#素材
置物　飾り　LLADRO リアドロ　きれいにしましょうね　陶器
#材料
新品未使用 リサラーソン マイキーのパパ マックス
#ランタンハンガー
ロイヤルアルバート　カデュー　暖炉　ミニサイズ
#ランタンスタンド
金鍍金 多宝塔 置物　ショーケース付　インテリア
#止まり木
【置物】ムーカイト「観音様＆昇龍」
#鳥類 #鳥
レア希少古いNoritakeノリタケ 鹿の親子白磁フィギュリン アラジンランプ印
#トカゲ
まー様【1735】キューブスフィア オブシディアン
#魚
トルソー子供サイズ　アンティーク
#ヴィンテージ
⭐️レア⭐️美保神社⭐️金の鯛置物⭐️えびす様⭐️
#ドライガーデン
スワロフスキー・馬２頭【美品】
#天然
【美品】特大　ヴィンテージ　招き猫　黒猫　陶器　貯金箱　置物　工芸品　B
#天然素材
英国☆ウィンスタンレイ ケンジントンキャット☆ ヴィンテージ三毛猫☆No.21
#華道
リリパットレーン☆SLEIGH BELLS　スケートを楽しむ紳士淑女
#ケージ
SWAROVSKI　スワロフスキー　インコ　鳥　置物　クリスタル　インテリア
#ケージ用品
砂岩彫刻置物
#苔 #コケリウム

アンティークリヤドロ　Dance Pose

商品の情報

商品の状態新品、未使用

フローライト

唯一無二★ シェーライト ウルフラマイト カルサイト クォーツ 鉱物 標本

＊専用＊　クリスタルクラスター　うさぎ　天然石

石 灯籠 ミニ灯籠 置物 盆栽 石像 小物 手作り 和風 石細工 石
琵琶湖で採取した流木です。インテリアや、アクアリウムに使って頂けると思います。〜流木の処理方法〜①重曹水で7日以上アク抜き　②真水で約3日間重曹抜き③約2週間ほど天日干し④ブラッシング、必要に応じて　軽くヤスリがけ※アクアリウムで使用する際は 再処理する事をお勧めします。※送料込みの値段になります。　#流木#流木アート#インテリア#DIY#ハンドメイド#アクアリウム#ガーデニング#植物#多肉植物#エアプランツ#水槽#水草#淡水魚#熱帯魚#爬虫類#カブト虫#クワガタ#飼育#アク抜き済み流木#シーグラス#テラリウム#自然#ビバリウム#盆栽#フラワーアレンジメント#マクラメ#マクラメハンガー#木 #木工#パルダリウム#ペット#レイアウト#ディスプレイ#素材#材料#ランタンハンガー#ランタンスタンド#止まり木#鳥類 #鳥#トカゲ#魚#ヴィンテージ#ドライガーデン#天然#天然素材#華道#ケージ#ケージ用品#苔 #コケリウム

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商品の状態新品、未使用

ファッションの 【希少】アクアリウム・パルダリウム・DIY向け 特大風化うねり幹流木 約60cm 置物

39分钟前

ファッションの 【希少】アクアリウム・パルダリウム・DIY向け 特大風化うねり幹流木 約60cm 置物

¥15,800 ¥11,850

(税込) 送料込み
9
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出品者

abf3a38

 1994

本人確認済
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abf3a38
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販売特売中 アクアリウム・パルダリウム・DIY向け 特大風化うねり幹

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☆特別価格 DIY・アクアリウム・パルダリウム向け 風化幹流木（約60cm

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