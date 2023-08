【安心発送】 SUPPLIER ロゴスウェット　パイソンロゴ　トレーナー スウェット

◎商品名

PYTHON IRON LOGO CREWNECK

目立った傷はないですが、少しだけ襟が緩んでいます。

定価17380円

size XL

*cm (着丈/身幅/肩幅/袖丈)

L:74 / 59 / 54 / 64

XL:76 / 62 / 56 / 65

◎SUPPLIERについて

SUPPLIER(サプライヤー)

2020年秋冬シーズンより始まった東京発のストリートファッションブランドSUPPLIER。

20年代を代表する新世代のストリートブランドとして、グローバルに展開中。

今を生きる若者のリアルを体現したデザインやブランドワークが多くの若者の心を掴んでおり、常にユースカルチャーのリーダーとして、代弁者として、時代と共に変化し続けていく。

国内では、LEXやWIL¥WNKAをはじめとする数々の人気ラッパーやダンサー、インフルエンサーなどが続々とSUPPLIERを着用。

最近では、SWAYや窪塚洋介の息子である窪塚愛流氏の着用や朝倉未来のYou Tubeで出演したモデルの美月がIRON TEEを着用し、更にSUPPLIERの認知が広がっている。カラー···ブラック

#supplier

#supreme

#unknown

袖丈···長袖

素材···裏起毛

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

