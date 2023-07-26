【在庫処分大特価!!】 第二世代　エアーポッズ プロ　AirPodsPro充電器Apple 国内正規品 イヤフォン

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ブランドアップル
商品の状態新品、未使用
コメント無しの即購入大歓迎です本日発送可能です迅速に対応させて頂きます。間違いなく正規品です、ご安心くださいApple国内正規品airpods pro第２世代充電ケースのみの販売です。モデル: MQD83J/A 第二世代国内正規品メーカー:Apple (アップル) 状態:新品　Apple純正品　Airpods pro第２世代右耳や左耳、箱、説明書は付属しません設定方法 ①ケースにイヤフォンを入れます。 ②裏ボタンを長押しし、リセットします。 ③画面に新規のairpodsとして表示されるので接続。　　よろしくお願い致します。検索用。アップルAir PodsAirPodsエアポッズ　プロairpodsproairpods proエアーポッズプロエアポッツプロエアポッズプロ片耳 右耳 左耳iPhoneApple純正アップル純正エアポッツAppleイヤホン正規品純正品ブルートゥースBluetooth23

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