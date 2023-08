代引き人気 VISVIM 2点セット (ひらがななぞり様専用) スニーカー

ひらがななぞり様

ご希望通りのセット出品(2点)になります。

VS FKT RUNNER : 60,000円

VS AMPLUS TEE : 17,000円

合計:77,000円

下記の詳細は元々の商品ページからコピーいたしましたが、あらためてご確認ください。

よろしくお願いいたします。

VISVIM SPORT - VS FKT RUNNER

Size : US 8.5 (≈ JP 26.5、EU 42)

Color : navy

定価 : ¥97,900

新品、未使用のもので、写真のためだけに箱から出しました。丁寧に保管され、お店から帰ってきたばかりのように完璧な状態です。

VISVIM SPORT - VS AMPLUS TEE S/S (SUPERFINE)

Size : 3

Color : navy

表地 : 毛 100%

定価 : ¥33,000

新品、未使用のもので、写真のためだけに袋から出しました。丁寧に保管され、お店から帰ってきたばかりのように完璧な状態です。

サイズに関してですが、173cm・60Kgぐらいの男性として選んだ衣服です。ものによって形が異なりますが、だいたいストレートフィットよりちょっとだけ大きいサイズ感になるかと思います。念のため、写真に記載した計りをご確認ください(全てはセンチです)。

追加の計りや写真ができますので、必要でしたらお気軽にコメントください。着用写真は不可です。

※ visvimはヴィンテージの感じを持つ質の良い素材や伝統的な技術でユニークな商品を生産している日本のブランドです。そのため、元々ダメージや変色の可能性があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽

ご不明点のある方、visvimに慣れていない方、サイズに迷っている方はご購入前に必ずコメントください。

▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 新品、未使用

