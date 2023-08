ご覧いただきありがとうございます。

荒井由実1973年「ひこうき雲」から松任谷由実1995年「カトマンドゥ」までのアルバム27枚と「sweet,bitter sweet yuming」2枚組ベスト1枚の合計28枚のセット出品です自宅保管の為、擦り傷汚れあるので気になる方はご遠慮ください。

中古品を御理解頂け画像から御納得頂けた方のみ、お願いします。

*セット出品でバラ売りは致しませんのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

