最新作売れ筋が満載 ソファベッド　オマケ付き ソファベッド

ソファベッドになります

ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ



LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

白ベースに木目調となっている為、部屋が明るくなります☆

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス



ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

真ん中の背もたれを倒せばドリンクホルダーがあるので座りながら飲食がしやすくなっております☆

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション



ソファベッド オマケ付き

収納スペースも多いので小物や寝具を収納可能です☆

ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ



LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

オマケで同色のクッションを2つお付けします

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス



ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

中古になりますので傷汚れがございます。

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション

ご理解の上ご購入お願いします。

ソファベッド オマケ付き



ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ

サイズ

LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

全体

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス

幅210cm

ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

奥行100cm

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション

高75cm

ソファベッド オマケ付き



ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ

座面

LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

幅195cm

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス

奥行52cm

ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

座面高38cm

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション



ソファベッド オマケ付き

背もたれ

ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ

幅140cm

LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

高40cm

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス

素人計測になります

ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】



ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション

配送については自車にて行えますのでご相談下さい

ソファベッド オマケ付き

空きがあれば当日配送も可能です☆

ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ



LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

自車配送可能範囲内では無料もしくは、たのメル便より安く設定しておりますので宜しくお願い致します☆

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス



ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

自車配送エリア外はたのメル便にて配送致します☆

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション



ソファベッド オマケ付き

【たのメル便の場合の参考価格25400円】

ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ



LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

【自車配送エリア】

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス



ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

無料エリア

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション

(東京都町田市・神奈川県相模原市南区・中央区)

ソファベッド オマケ付き



ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ

+3000円エリア

LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

(東京都八王子市・府中市・調布市・日野市・狛江市・多摩市・稲城市・神奈川県相模原市緑区・川崎市多摩区・麻生区・大和市・座間市)

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス



ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

+5000円エリア

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション

(東京都立川市・昭島市・国分寺市・国立市・三鷹市・武蔵野市・神奈川県横浜市瀬谷区・旭区・緑区・青葉区・川崎市多摩区・綾瀬市・海老名市・厚木市・愛川町)

ソファベッド オマケ付き



ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ

+7000円エリア

LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

(東京都23区・青梅市・小平市・東村山市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・西東京市・神奈川県横浜市都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・西区・保土ヶ谷区・戸塚区・泉区・南区・川崎市宮前区・高津区・中原区・幸区・川崎区・伊勢原市・秦野市)

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス



ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

要相談エリア

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション

(上記以外の東京都、神奈川県・埼玉県)

ソファベッド オマケ付き



ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ

無料エリア外、たのメル便配送の場合は送料がプラスになりますので予めコメントにてお知らせ下さい

LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取



《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス

受け渡しは家具家財の事故防止の都合上、

ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

駐車場所にてお願いしております

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション

お手伝いを頂ける場合は設置も無料で行なっております

ソファベッド オマケ付き



ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれ

撮影の為出しておりますが

LOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取

倉庫に保管している為これ以上汚れが付いたり

《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティス

使用感が出ることはありません

ソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】

ただし中古という事をご理解の程お願い致します

ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーション



ソファベッド オマケ付き

たのメル便の場合オマケは付きません

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

ソファベッドになります白ベースに木目調となっている為、部屋が明るくなります☆真ん中の背もたれを倒せばドリンクホルダーがあるので座りながら飲食がしやすくなっております☆収納スペースも多いので小物や寝具を収納可能です☆オマケで同色のクッションを2つお付けします中古になりますので傷汚れがございます。ご理解の上ご購入お願いします。サイズ全体幅210cm奥行100cm高75cm座面幅195cm奥行52cm座面高38cm背もたれ幅140cm高40cm素人計測になります配送については自車にて行えますのでご相談下さい空きがあれば当日配送も可能です☆自車配送可能範囲内では無料もしくは、たのメル便より安く設定しておりますので宜しくお願い致します☆自車配送エリア外はたのメル便にて配送致します☆【たのメル便の場合の参考価格25400円】【自車配送エリア】無料エリア(東京都町田市・神奈川県相模原市南区・中央区)+3000円エリア(東京都八王子市・府中市・調布市・日野市・狛江市・多摩市・稲城市・神奈川県相模原市緑区・川崎市多摩区・麻生区・大和市・座間市)+5000円エリア(東京都立川市・昭島市・国分寺市・国立市・三鷹市・武蔵野市・神奈川県横浜市瀬谷区・旭区・緑区・青葉区・川崎市多摩区・綾瀬市・海老名市・厚木市・愛川町)+7000円エリア(東京都23区・青梅市・小平市・東村山市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・西東京市・神奈川県横浜市都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・西区・保土ヶ谷区・戸塚区・泉区・南区・川崎市宮前区・高津区・中原区・幸区・川崎区・伊勢原市・秦野市)要相談エリア(上記以外の東京都、神奈川県・埼玉県)無料エリア外、たのメル便配送の場合は送料がプラスになりますので予めコメントにてお知らせ下さい受け渡しは家具家財の事故防止の都合上、駐車場所にてお願いしておりますお手伝いを頂ける場合は設置も無料で行なっております撮影の為出しておりますが倉庫に保管している為これ以上汚れが付いたり使用感が出ることはありませんただし中古という事をご理解の程お願い致しますたのメル便の場合オマケは付きません

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

ソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれLOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティスソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】ソファーにもベッドにもなる、離せるソファーベッド嬉しい5色のカラーバリエーションソファベッド オマケ付きソファベッド ディベッド 伸長式ベッド 木製 引き出し付き 収納付き おしゃれLOWYA 3人掛けソファ 組み換えカウチソファ たのメル便 or 直接引取《ラムちゃん様専用》イノアックリビング ソファベッド ライド ラティスソファー 3人掛け ソファ多機能ソファベッド収納機能ファー 【ダークグレー】