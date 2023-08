ご覧いただきありがとうございます(^^)

魚をかぶったねこ、いちご、ユニコーンとスイーツの柄のランチョンマット3枚セットです☆

〇サイズ 約25㎝×35㎝

幼稚園、保育園サイズです。

〇一枚仕立てなので乾きやすく、アイロンもかけやすいです(^^)

No.40☆ランチョンマット3枚セット 25×35

〇拡大した画像が実物に一番近い色合いになります。

組み合わせ、枚数変更可能です。

1枚追加につき+330円になります。

生地が残っていればサイズ変更でお作りできます。お気軽にコメントしてください(^^)

丁寧に作っていますが、素人のハンドメイド品ですので多少のゆがみやズレがあります。

ご理解いただける方よろしくお願いします。

#うみねこランチョンマット

#うみねこランチョン25×35

ランチョンマット

ランチマット

ナフキン

男の子

女の子

入園準備

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(^^)魚をかぶったねこ、いちご、ユニコーンとスイーツの柄のランチョンマット3枚セットです☆〇サイズ 約25㎝×35㎝ 幼稚園、保育園サイズです。〇一枚仕立てなので乾きやすく、アイロンもかけやすいです(^^)〇拡大した画像が実物に一番近い色合いになります。組み合わせ、枚数変更可能です。1枚追加につき+330円になります。生地が残っていればサイズ変更でお作りできます。お気軽にコメントしてください(^^)丁寧に作っていますが、素人のハンドメイド品ですので多少のゆがみやズレがあります。ご理解いただける方よろしくお願いします。#うみねこランチョンマット#うみねこランチョン25×35ランチョンマットランチマットナフキン男の子女の子入園準備

