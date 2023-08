■品名 コンバース×アナコンダスポーツ

■サイズ 71/2

■カラー ホワイト

■状態 未使用品

以下商品説明

1902年に創業したNew Yorkに本社を構えるAnaconda Sportsが1990年代CONVERSEに別注したハイカットスニーカー。

CONVERSE社のアメリカ工場で生産され、ALLSTARをベースとしたホワイトキャンバスにラバーソールを用いた定番モデル。

当時工場内に保管されていた1970年代に生産されていた"COACH"と言うモデルのDEADSTOCKのアウトソールを用いています。

当時のコンバースのコーチは高くて気軽には履けないと思いますが、このコンバースは普段使いにピッタリな靴だと思います。

以前よりも値段が上がっています。

今後も値段が上がるスニーカーです。

この機会にぜひご検討下さい。

※アメリカ製の為、作りが粗い箇所がある場合があります。またヴィンテージに理解がある方の購入をお願いします。

※新品未使用になりますが、長期間の保管により染みがあります。(写真の9枚目10枚目の赤丸)

古着に理解ある方であれば、問題ない染みだと思います。

真っ白なコンバースより履き込んだコンバース の方がカッコイイので、ここから履き込んでください!

古着に理解のある方の購入をお願い致します。

#片野英児

#アニ散歩

#Alden

#RRL

#ダブルアールエル

#マッキントッシュ

#MACKINTOSH

#アナトミカ

#ナイジェルケーボン

#992

#1700

#1500

#1300

#made in USA

#アメリカ製

#addict

#アディクト

#Chuck Talyor

#チャック

#converse

#エンジニアードガーメンツ

#エンジニアドガーメンツ

#ネペンテス

#ニードルス

#ジョンスメドレー

#セントジェームス

#アナトミカ

#アンデルセンアンデルセン

# south2west8

#オアスロウ

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 未使用に近い

